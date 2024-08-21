Dienste

Xbox Game Pass: Neues Standard-Abo hat einen großen Nachteil

Xbox Game Pass Standard

Microsoft hat vor ein paar Wochen angekündigt, dass der Xbox Game Pass etwas unattraktiver in Zukunft wird, denn man erhöht die Preise und hat auch das normale Abo für Konsolen gestrichen. Es wird in Zukunft von einem Standard-Abo abgelöst.

Ein konkretes Datum für den Xbox Game Pass Standard, wie die neue Option heißt, gibt es noch nicht, aber die Testphase startet jetzt mit Insidern. Diese können die neue Option in der Testphase für 1 Dollar pro Monat buchen. In Zukunft kostet die Option dann 12,99 Euro pro Monat in Deutschland. Es gibt aber einen Nachteil.

Dieses Abo beinhaltet zwar zahlreiche Spiele und auch die Multiplayer-Option, aber es fehlen die Tag-1-Veröffentlichungen der Xbox Studios. Und da kann ein neues Spiel auch mal ein Jahr später im Abo landen, so Microsoft. Es hängt vom Spiel ab.

Während man also vor wenigen Monaten noch für 10 Euro im Monat neue Xbox-Blockbuster direkt im Abo zocken konnte, so gibt es das jetzt noch nicht einmal mehr für 13 Euro im Monat, dafür sind ab sofort 18 Euro im Ultimate-Abo nötig. Ich bin mal gespannt, wie sich das auf die Nutzerzahlen des Xbox Game Pass auswirkt.

Microsoft und das langsame Ende der Xbox

So langsam glaube ich wirklich, dass 2024 der Wendepunkt für die Xbox als reine Hardware sein wird und die Konsole…

21. August 2024 | Jetzt lesen →

