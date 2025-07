Neue Preise: Xbox Game Pass wird deutlich teurer

Es hat sich bereits angedeutet und die meisten haben kurz vor dem neuen Call of Duty im Herbst damit gerechnet und jetzt ist es offiziell, denn Microsoft wird die Preise für den Xbox Game Pass anheben. Ab September wird es deutlich teurer.

Xbox Game Pass: Das Konsolen-Abo fällt weg

Das Ultimate-Abo kostet dann 17.99 statt 14,99 Euro pro Monat und der PC Game Pass steigt von 9,99 Euro auf 11,99 Euro pro Monat an. Beim Xbox Game Pass Core wird nur das Jahresabo mit 69,99 Euro etwas teurer, der monatliche Preis bleibt.

Was mich aber überrascht, ist das Ende des normalen Konsolen-Abos, denn das hat man mit sofortiger Wirkung eingestellt. Microsoft plant einen „Xbox Game Pass Standard“, der in den nächsten Monat als ganz neue Option dazukommen wird.

In den USA möchte man hier 15 Dollar pro Monat haben, dort ist der Xbox Game Pass aber allgemein etwas teurer, ich würde von ca. 12 bis 13 Euro ausgehen. Der große Nachteil ist jedoch, dass es hier keine Tag-1-Releases im Abo mehr gibt.

Diese Version ist also wie das Core-Abo, nur mit etwas mehr Spielen. Die genauen Preise und wie lange man auf neue Spiele warten muss, gibt es später. Neue Nutzer schauen aktuell aber nur auf das Core-Abo oder müssen direkt Ultimate buchen.

Xbox Game Pass: Fokus auf Ultimate-Version

Man merkt mit dieser neuen Struktur, dass Microsoft aber genau das möchte, die Nutzer sollen den Xbox Game Pass Ultimate buchen. Als Konsolenspieler blickt man hier plötzlich von 11 Euro auf 18 Euro im Monat, das ist ein sehr heftiger Anstieg.

Microsoft nutzt also das neue Call of Duty, um den Gewinn des Abos zu steigern, mit anderen Spielen würde das nicht funktionieren. Ich bin gespannt, ob das am Ende aufgeht, denn Call of Duty alleine wird da als Zugpferd auch nicht ausreichen.

Wir sprechen hier immerhin schon über fast 20 Euro im Monat, da kann man auch etwas warten und sich solche Blockbuster im Angebot holen. Mal schauen, wie das Standard-Abo aufgebaut ist und wie lange man hier auf neue Spiele warten muss.

