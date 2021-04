Xbox: Gaming-Sparte von Microsoft boomt

Die Pandemie läuft für einige Unternehmen sehr gut, so gab es diese Woche zum Beispiel die Q1-Geschäftszahlen von Microsoft, die ihren Umsatz um 19 Prozent steigern konnten, und Google, die sogar ein Wachstum von 34 Prozent hatten.

Bei Microsoft gab es ein Wachstum in so ziemlich allen Bereichen und auch das mit der Hardware läuft gut. Die Surface-Sparte war zwar nicht so erfolgreich wie im letzten Quartal, aber das Weihnachtsgeschäft ist kein guter Anhaltspunkt. Im Vergleich zum Vorjahr konnte man nämlich um ordentliche 12 Prozent wachsen.

Microsoft: Xbox-Sparte boomt weiter

Doch das imposanteste Wachstum gab es beim Gaming, denn hier gab es ein Wachstum von 232 Prozent. Die neue Xbox-Generation ist zwar kaum verfügbar, aber jede Einheit wird direkt verkauft und nicht nur bei der Hardware läuft es gut.

Auch die Inhalte und Dienste (also Spiele und der Xbox Game Pass) konnten beim Umsatz um 34 Prozent zulegen. Neue Zahlen zum Xbox Game Pass gab es leider nicht, aber da stehen seit letzter Woche über 23 Millionen Nutzer im Raum.

Kurz: Es läuft sehr gut bei Microsoft, die mit einem Gewinn von über 15 Milliarden Dollar eine Steigerung von 44 Prozent hinlegen konnten. Und es war die richtige Entscheidung, dass Microsoft die Xbox-Sparte doch nicht eingestellt hat, denn die ist nicht nur lukrativ, sondern hat vor allem auch viel Potenzial für die Zukunft.

Interessant wird es in den kommenden Jahren, denn die Pandemie hat derzeit einen großen Einfluss auf die Gaming-Branche und Konsolen und Spiele verkaufen sich quasi von alleine. Das wird nachlassen und dann wird es interessant zu sehen, wie der langfristige Plan für das weitere Xbox-Wachstum bei Microsoft aussieht.

Video: PlayStation 5 vs. Xbox Series X

