Xbox Series X ist aktuell verfügbar, aber wie lange noch?

Bei der PlayStation 5 lohnt es sich weiterhin, wenn man darauf hinweist, dass man sie kaufen kann. Sie ist seit zwei Jahren quasi durchgehend ausverkauft und auch jetzt weiterhin schwer zu haben. Die beste Option ist eine Einladung bei Amazon.

Doch bei der Xbox Series X ist die Lage mittlerweile fast schon entspannt, man kann sie seit Tagen ganz normal auf Amazon bestellen. Geliefert wird über Amazon und keinen Drittanbieter und als Prime-Kunden hat man die Konsole schon morgen.

Xbox Series X: Lage wird wieder schlechter

Das soll aber laut Phil Spencer nicht so bleiben, denn gegenüber Bloomberg hat er verraten, dass man die Nachfrage an Weihnachten wohl nicht decken können wird. Momentan ist es entspannt, aber das dürfte auch bei der Xbox nicht so bleiben.

Wer also an Weihnachten eine Xbox kaufen oder verschenken möchte, der sollte sich diese lieber jetzt sichern. Ab 2023 soll es dann wieder besser werden, so Phil Spencer weiter. Ob sich die Lage komplett entspannt, das weiß man aber nicht.

Sony hat die Preise der PlayStation 5 vor ein paar Tagen erhöht, bei Microsoft ist das aber nicht geplant. Mal schauen, ob das so bleibt, wenn die Nachfrage wieder höher als das Angebot ist. Momentan kann sich das Microsoft nicht erlauben.

