Xiaomi zeigt Elektroauto mit über 2.000 PS

Xiaomi hat gezeigt, dass man es mit dem elektrischen Motorsport durchaus ernst meint und den SU7 Ultra vorgestellt, der einen neuen Rekord auf dem Nürburgring in Deutschland hingelegt hat. Diese Woche hat Xiaomi noch einmal nachgelegt.

Ein neuer Prototyp soll eine Gesamtleistung von 1.511 kW mitbringen, wir sprechen hier also über ca. 2.054 PS. Diese verteilt sich übrigens auch vier Elektromotoren, der Xiaomi SU7 Ultra kam „nur“ mit drei Elektromotoren daher. Damit kann sich das Elektroauto auch auf der Stelle drehen (wie die elektrische Mercedes G-Klasse).

Es geht hier weniger darum, ob man diese unglaubliche Leistung benötigt, sondern wen Xiaomi vor Augen hat. Das Elektroauto von Xiaomi ist nicht in der Liga der Autos unterwegs, die eine siebenstellige Summe kosten, wie der Rimac Nevera R, aber man möchte den etablierten Playern zeigen, dass man hier mithalten kann.

In China kommt das der SU7 bisher gut an, so vermarktet man es jedenfalls, und 2025 dürfte dann der passende SUV und eigentliche Bestseller folgen. Xiaomi will in die Top 5 der weltweiten Autohersteller, man hat also große Ziele. Doch Xiaomi schweigt leider weiterhin, wenn es um Details für einen globalen Marktstart geht.

