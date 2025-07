YouTube Premium: Google plant neue Abo-Optionen

Google möchte YouTube Premium weiter ausbauen und neue Nutzer anlocken, das soll unter anderem mit neuen Funktionen gelingen, die man diese Woche in einem Blogeintrag angekündigt hat. Doch auch die Abos sollen bald attraktiver werden.

Im Support-Bereich ist ein Teammitglied von YouTube auf die Neuerungen für YouTube Premium eingegangen und hat angemerkt, dass neue Pläne kommen. Google möchte also mehr Abo-Optionen einführen. Details gibt es aber keine.

Das Angebot für YouTube Premium wird aber auch von der Region abhängen und da wir in Deutschland in einer eher teuren Region leben, würde ich nicht davon ausgehen, dass wir die attraktivsten Deals bekommen. Schauen wir mal, ich finde die aktuellen Abos nicht so attraktiv, es kann für mich eigentlich nur besser werden.

