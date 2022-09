YouTube: Wir werden mehr Shorts sehen

Es gibt immer mehr Werbung bei YouTube zu sehen und das wird durch die YouTube Shorts zukünftig noch bestärkt. Alles spricht dafür, dass wir bald mehr dieser Kurzvideos sehen werden.

YouTube hat in dieser Woche neue Einnahmequellen für Inhalteersteller angekündigt. Auf der erstmals durchgeführten Veranstaltung „Made on YouTube“ verkündete YouTube, dass künftig Einnahmen über YouTube Shorts möglich sein werden. So wird man nicht nur ein neuartiges Umsatzbeteiligungsmodells für Shorts einführen, sondern auch das normale Parterprogramm auf Shorts ausweiten.

Auch soll das Monetarisierungssystem, das YouTube-Partnerprogramm (YPP), für noch mehr Inhalteersteller geöffnet werden. Außerdem will YouTube der Musikindustrie zusätzlich zu mehr Wachstum verhelfen, indem die Monetarisierung mit Anzeigen für diejenigen geöffnet wird, die Musik in ihren Videos verwenden.

