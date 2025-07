Zeekr kommt vorerst nicht mit Elektroautos nach Deutschland

Eigentlich wollte Geely mit Zeekr eine weitere Marke für Elektroautos bei uns in Deutschland aufbauen und während man das in Europa auch in einigen Märkten angeht, so wird Zeekr vorerst nicht nach Deutschland mit den Modellen kommen.

Der ursprüngliche Plan sah vor, dass es Anfang 2024 in Deutschland losgeht, aber der Sommer kam und rund um Zeekr wurde es ruhig. Letztes Jahr gab es von der Geely-Marke kein Lebenszeichen in Deutschland und 2025 sieht es genauso aus.

Zeekr ignoriert Deutschland auch 2025

Diese Woche gab man bekannt, dass der Zeekr 7X, ein neuer SUV, der es mit dem Tesla Model Y aufnehmen soll, schon im Mai in den Niederlanden startet. Und im Sommer folgen dann Märkte wie Schweiz, Belgien, Dänemark und Griechenland.

Während Geely also mit Marken wie Lynk & Co, Volvo und Polestar sehr aktiv in Deutschland unterwegs ist und es als wichtigen Markt einstuft, so sieht das bei Zeekr anders aus. Die Gründe für den abgesagten Start in Deutschland sind unklar.

