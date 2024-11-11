Zelda: Hat Nintendo noch eine Überraschung für 2024 parat?

Zelda-Fans kamen bei der Nintendo Switch in diesem Jahr durchaus auf ihre Kosten, denn wir bekamen tatsächlich (und für mich unerwartet) ein ganz neues Zelda. Doch nicht nur das, es ist das erste Zelda, in dem man Zelda spielen kann.

Doch der letzte Wunsch der Fans bleibt weiterhin offen, denn Zelda: The Wind Waker und Zelda: Twilight Princess stehen seit fast vier Jahren als Gerücht für die Switch im Raum. Eigentlich sollten sie zum 35. Jubiläum der Zelda-Reihe kommen.

Mehrere (gute) Quellen berichteten damals, dass die beiden Zelda-Spiele fertig sind und Nintendo nur den richtigen Moment abwartet. Ist er endlich gekommen?

Zelda: The Wind Waker in Store gesichtet

Ein russischer Store für Videospiele (videoigr) hat Zelda: The Wind Waker gelistet und gibt als Datum einen Platzhalter (31.12.2024) an. Ein Fake? Aber wieso jetzt? Oder wird Nintendo damit doch noch vor Weihnachten die sinkende Nachfrage der Switch bekämpfen? Man könnte die zwei Spiele immerhin zur Switch 2 mitnehmen.

Meine Vermutung ist mittlerweile, dass Nintendo jetzt das 40. Jubiläum von Zelda abwartet, welches im Februar 2026 stattfindet. Wir würden uns noch im ersten Launch-Jahr der Switch 2 befinden und diese ist jetzt wichtiger, als die Switch 1.

Mein Wunsch wäre allerdings, dass uns Nintendo jetzt im Dezember (zu den Game Awards?) überrascht und die beiden Zelda-Klassiker einfach so (Shadowdrop) für die Switch veröffentlicht. Ich vermute aber, dass das Wunschdenken von mir ist.