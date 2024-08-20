Gaming

Zukunft von Final Fantasy: Gute Nachricht für PC-Spieler

Nächsten Monat erscheint Final Fantasy 16 für den PC und viele haben jetzt ein Jahr nach der PS5-Version darauf gewartet. Doch die PlayStation-Exklusivität ist gar nicht so lukrativ für die Reihe, das zeigte sich schon in den Geschäftszahlen.

In Zukunft könnte sich das also ändern, denn GamesRadar wollte von Hiroshi Takai wissen, ob neue Teile von Final Fantasy in Zukunft zeitgleich für den PC kommen.

Das sei nicht nur „möglich“, so der Direktor, das sei „wahrscheinlich“. Wobei jedes Team bei jedem Teil von Final Fantasy eigene Regeln festlegen darf. Es wäre also denkbar, dass Final Fantasy 17 für mehrere Plattformen erscheint, aber Sony auch in Zukunft gewisse Spiele, wie das Remake von Final Fantasy 7, für die PS5 kauft.

Und wer geht leer aus? Die Xbox. Falls Microsoft an der aktuellen Multi-Plattform-Strategie festhält und die Nachfrage nach der Xbox weiter einbricht, wird sich das auch nicht ändern. Vielleicht sollte man wirklich überlegen, ob man nicht einfach Windows auf die nächste „Xbox“ packt, dann würde sich dieses Problem lösen.

  1. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Sehr schöne Nachrichten, nur die Epic Store Exklusivität am PC muss jetzt auch noch schneller fallen. Das Problem ist dann einfach, wenn das Spiel nach zwei, drei Jahren für Steam erscheint will niemand mehr 70 Euro für ausgeben, dann ist das Spiel ein alter Hut.

    Antworten

