backFlip 26/2026: Ferrari zieht nach Elektroauto-Debakel erste Konsequenzen
Die 26. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Ferrari zieht nach Elektroauto-Debakel erste Konsequenzen“, „Die Welt der Saugroboter hat eine neue Nummer 1“ und „Hyundai macht Elektroautos immer mehr zum Verbrenner“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Ferrari zieht nach Elektroauto-Debakel erste Konsequenzen
- Die Welt der Saugroboter hat eine neue Nummer 1
- Hyundai macht Elektroautos immer mehr zum Verbrenner
- Volkswagen startet mit Software wieder neu durch
- Dacia überrascht uns mit dem „neuen Spring“
- Hitzewelle: So kühle ich meine Wohnung (mit Klimaanlage als Mieter)
- Gen Z und Millennials unter Druck: Warum Lebenspläne jetzt kippen
- Midea PortaSplit: Klimaanlage dank Hitzewelle aktuell quasi ausverkauft
- BMW iX3 im Test: Eine ganz „Neue Klasse“ mit Schwächen
- BMW Roadmap-Leak: Vom neuen i4 bis zu einer kleinen Überraschung
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
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