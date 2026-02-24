Zeekr: Neue Elektroautos starten in Deutschland

Geely schickt seine neue Premiummarke für Elektroautos in Deutschland ins Rennen, wenn auch mit zwei Jahren Verspätung. Der Start war für Anfang 2024 vorgesehen, jetzt wurde es Anfang 2026, seit Ende 2025 kann bestellt werden.

Diese Woche wurde das erste Modell von Zeekr an Kunden geliefert.

Damit bietet Geely neben Polestar, Volvo, Lotus und Lynk & Co noch eine Marke in Deutschland an, dieses Mal liegt der Fokus auf Premium und Elektroautos. Genau genommen macht man sich damit also selbst Konkurrenz, denn auch Marken wie Polestar und Volvo wildern in diesem Gebiet. Wenn auch mit etwas anderer Optik.

Doch es ist das „alte Prinzip“ der Automobilbranche, welches es auch in vielen anderen Branche gibt, oft steckt hinter mehreren Marken ein Konzern. So wirkt es, als gäbe es Auswahl, am Ende landet man hier aber immer wieder bei Geely.

Falls ihr nichts von Zeekr mitbekommen habt, dann macht das nichts, man macht kaum Werbung, ist nicht präsent in Medien und verlässt sich aktuell darauf, dass das schon so läuft. Mal schauen, ob man damit erfolgreicher als andere Marken aus China ist, denn vor allem im Premiumbereich tun sich bei uns viele äußerst schwer.