Mobilität

Zeekr: Neue Elektroautos starten in Deutschland

Autor-Bild
Von
|
Zeekr 7x 2025 Header
Zeekr 7X

Geely schickt seine neue Premiummarke für Elektroautos in Deutschland ins Rennen, wenn auch mit zwei Jahren Verspätung. Der Start war für Anfang 2024 vorgesehen, jetzt wurde es Anfang 2026, seit Ende 2025 kann bestellt werden.

Diese Woche wurde das erste Modell von Zeekr an Kunden geliefert.

Damit bietet Geely neben Polestar, Volvo, Lotus und Lynk & Co noch eine Marke in Deutschland an, dieses Mal liegt der Fokus auf Premium und Elektroautos. Genau genommen macht man sich damit also selbst Konkurrenz, denn auch Marken wie Polestar und Volvo wildern in diesem Gebiet. Wenn auch mit etwas anderer Optik.

Doch es ist das „alte Prinzip“ der Automobilbranche, welches es auch in vielen anderen Branche gibt, oft steckt hinter mehreren Marken ein Konzern. So wirkt es, als gäbe es Auswahl, am Ende landet man hier aber immer wieder bei Geely.

Falls ihr nichts von Zeekr mitbekommen habt, dann macht das nichts, man macht kaum Werbung, ist nicht präsent in Medien und verlässt sich aktuell darauf, dass das schon so läuft. Mal schauen, ob man damit erfolgreicher als andere Marken aus China ist, denn vor allem im Premiumbereich tun sich bei uns viele äußerst schwer.

Tesla lässt KI das Ruder im Elektroauto übernehmen

Tesla implementiert gerade Grok in die Elektroautos der Marke, die KI von Elon Musk kann für diverse Aufgaben genutzt werden.…

24. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Zeekr: Neue Elektroautos starten in Deutschland
Weitere Neuigkeiten
Tesla lässt KI das Ruder im Elektroauto übernehmen
in News
Telefon Telefonie Telefonieren Tarif 3
BIGSIM senkt Tarifpreise radikal: 5 GB für nur 3,49 €
in Tarife
Das Apple iPhone 18 Pro geht den nächsten Schritt
in Smartphones
Hyundai: Das Elektroauto aus China könnte der „Top Seller“ werden
in Mobilität
Apple Iphone 15 Hand
LEBARA senkt Datenpreise drastisch: 70 GB für 10 €
in Tarife
Telekom-5G für unter 28-Jährige: freenet senkt Einstiegspreise deutlich – letzte Chance!
in Tarife | Update
Pyur
Günstiges Internet bei PŸUR: Dauerrabatte für Pure Speed 250 und 500
in Tarife
Consorsbank
Consorsbank startet neue Zinsoffensive
in Fintech
Hue Outdoor Econic Down
Philips Hue startet Outdoor-Sale mit Rabatten auf Außenleuchten
in News
Vodafone
So sichern sich Vodafone-Kunden 100 GB kostenloses Datenvolumen
in Vodafone