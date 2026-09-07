Mobilität

Volkswagen feiert überraschenden Erfolg mit elektrischem VW Polo

Oliver Schwuchow
Von

Die kompakten Stromer aus dem VW-Konzern kommen sehr gut an, besser, als man das erwartet hat. Am Samstag war Marktstart des VW ID Polo, ihr werde das Elektroauto also bald im Alltag sehen. Aber aktuell nicht wirklich kaufen können.

Laut Automobilwoche gibt es bereits 30.000 Bestelleingänge, das hat VW selbst bestätigt, und die „Wartezeit liegt bei mindestens zehn Monaten“. Hängt aber auch von Farbe und Version ab, in einigen Fällen könnte der ID Polo schneller kommen.

Mit so einer Nachfrage hat Volkswagen aber nicht gerechnet und man schaut, dass die Produktion diese jetzt bedienen kann. Vor Sommer 2027 wird man aktuell aber nur sehr schwer an einen VW ID Polo kommen, das scheint sicher. Und nächstes Jahr startet dann auch der VW ID Polo GTI, der die Nachfrage ankurbeln dürfte.

Nach vielen Jahren mit großen und teuren SUVs entwickelt sich die Elektromobilität also endlich in eine andere Richtung und bedient eine andere Zielgruppe. Und 2027 kommt dann auch der VW ID Up, preislich wird der elektrische Antrieb also immer günstiger. So dürfte der VW-Konzern dann auch die CO₂-Ziele in der EU erreichen.

Mobilität · 7. September 2026

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