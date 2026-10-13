Skoda Epiq: Neue Version des kompakten Elektroautos angekündigt

Skoda bessert direkt vor dem Marktstart des Epiq nach und hat heute eine neue und sportlichere Version des kompakten Elektroautos angekündigt (was übrigens sehr gut ankommt). Neu ist der Skoda Epiq Sportline, der im Oktober startet.

Bei der sportlichen Ausstattung des Epiq kann man zwischen dem Epiq 40 mit 99 kW (135 PS) und 310 km Reichweite und Epiq 55 mit 155 kW (211 PS) und 440 km Reichweite wählen, so Skoda, anderen Konfigurationen gibt es derzeit noch nicht.

Als Highlights nennt Skoda hier unter anderem „glänzend schwarze Akzente, ein optional schwarzes Dach und exklusive schwarze 19-Zoll-Leichtmetallräder“. Es tut sich aber technisch nichts, durch diesen Haken im Konfigurator gibt es also nicht mehr Leistung oder Ähnliches. Preise hat Skoda heute noch nicht kommuniziert.

Ein Skoda Epiq vRS ist bisher übrigens noch nicht bestätigt, könnte aber 2027 in etwa mit der Leistung des VW ID Polo GTI von Volkswagen auf den Markt kommen.

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