Mobilität

Volkswagen feiert neuen Meilenstein mit günstigen Elektroautos

Oliver Schwuchow
Von
Skoda Epiq

Volkswagen warb zwar damit, dass die günstigen Elektroautos, die man als „Urban Car Family“ positioniert, einen Unterschied machen sollen, aber man scheint doch vom Erfolg überrascht zu sein. Die Nachfrage sei groß, wie der Konzern mitteilt.

In Paris hat man alle vier Modelle (VW ID Polo, VW ID Cross, Skoda Epiq und Cupra Raval) erstmals gemeinsam dabei und verraten, dass es zum Zeitpunkt des Events knapp 150.000 Bestellungen gibt. Der SUV von VW hat die Nachfrage weiter gepusht, denn Monat knacke man die Marke von 100.000 Bestellungen (ohne Cross).

Cupra Raval, VW ID Polo, Skoda Epiq und VW ID Cross (v.l.n.r.)

Volkswagen hat damit übrigens in etwa die Hälfte des Ziels erreicht, welches man im Jahr anstrebt. Damit diese Modelle lukrativ sind, muss man nämlich irgendwann rund 300.000 Einheiten pro Jahr bauen. Doch wir stehen am Anfang und weitere Versionen der Modelle kommen, vor allem günstigere, nächstes Jahr zu Kunden.

Bisher sind nur diese vier Autos offiziell bestätigt und vor 2030 wird es auch dabei bleiben, denn dann fokussiert man sich zunächst auf den Hochlauf und optimiert das Angebot. Später könnten noch zwei Modelle folgen, eins von Audi und eins von Skoda. Und Skoda hat diesen Schritt auch schon mehr oder weniger angedeutet.

Und ja, man spricht hier zwar gerne über „günstig“, aber so richtig günstig, also unter 20.000 Euro, wird es erst Ende 2027 mit dem VW ID Up. Dieser steht, bisher jedenfalls, alleine da. Vielleicht schließen sich aber noch weitere VW-Marken an.

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