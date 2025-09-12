Mobilität

Skoda plant vorerst kein günstiges Elektroauto

Autor-Bild
Von
|
Skoda Tech Deck Face Header

Volkswagen wollte für das Projekt des VW ID.1, der mit Blick auf die neue Strategie der Marke sicher VW ID Up heißen dürfte, eigentlich einen Partner haben, mit dem man die Entwicklungskosten teilen kann. Es gab auch eine Weile den Plan für eine Partnerschaft in Europa, aber dieses geplante Projekt scheiterte letztes Jahr.

Die Marke geht den Weg doch lieber alleine, das hat man betont, und man geht den Weg sogar komplett alleine. Selbst im Konzern gibt es keinen Partner, der hier ein Pendant zum VW ID Up plant, Skoda hat diese Woche bei Autocar erneut betont, dass man nicht dabei sei (beim VW ID Polo gibt es hingegen ein Skoda-Pendant).

Vw Id1 Konzept Fahrt Front

Konzept für den möglichen VW ID Up

Eigentlich wäre Seat perfekt für ein Pendant zu einem VW ID Up geeignet, wie beim elektrischen Seat Mii Electric als Pendant zum VW e-Up. Das deutet sich derzeit aber nicht an, denn man hat betont, dass der Fokus von Seat auf Verbrennern liegt. Man investiert noch in Seat, aber nicht viel, diese Marke hat keine große Zukunft.

Doch es gab damals auch den elektrischen Skoda CITIGOe, die Elektroautos in dieser Klasse waren also ein gemeinschaftliches Projekt der Konzernmarken. Es ist schade, dass das bei der Neuauflage nicht der Fall ist. Wer weiß, vielleicht folgen ja noch andere Modelle, wenn VW erfolgreich ist, aber das wird viele Jahre dauern.

Audi RS6: Als Verbrenner beliebt, als Elektroauto keine Option

Der Audi RS6 gehört bei vielen Verbrenner-Fans zu den Autos, die gerne mal in den Top 5 bei Autos landen,…

12. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Skoda plant vorerst kein günstiges Elektroauto
Weitere Neuigkeiten
VW ID Polo, ID Cross, Cupra Raval und Skoda Epic: Plan für die „günstigen Elektroautos“
in Mobilität
Sony Xperia 10 VII vorgestellt – kostet 449 Euro
in Smartphones
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue: Flash-Sale mit 25 % Rabatt
in Smart Home
Spotify geht gegen ReVanced-Patch juristisch vor
in Marktgeschehen
Apple iPhone 17, Air und 17 Pro: Um diese Uhrzeit starten die Vorbestellungen
in Smartphones
Das sind die neuen Nothing Ear 3 für 2025
in News
Audi RS6: Als Verbrenner beliebt, als Elektroauto keine Option
in Mobilität
HBO Max wird teurer: Höhere Preise kurz vor dem Deutschland-Start
in News
Xbox Logo Header 2025
Microsoft: Xbox Cloud Gaming soll besser werden
in Dienste
iPhone Air: Apple-Manager überraschen live mit dem ersten „Biegetest“
in Smartphones