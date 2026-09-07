Skoda spricht über die elektrische Zukunft der Kombis

Alle VW-Marken müssen sparen und ihr Portfolio optimieren, auch Skoda, obwohl es die derzeit erfolgreichste Marke im Konzern ist. Aber die Kürzungen dürften hier eher klein ausfallen, denn langfristig hat vermutlich nur der Superb keine Zukunft.

Mit dem Vision O präsentierte Skoda bereits ein Konzept für einen elektrischen Kombi der Zukunft, mit dem man erstaunlich oft wirbt, dieser positioniert sich in etwa zwischen dem Octavia und Superb. Da er aber mit einer Elektro-Plattform (SSP) geplant wird, dürfte er im Innenraum mehr Platz als ein Superb mitbringen.

Es wäre daher nur logisch, wenn man sich von einem Kombi trennt, da diese im Moment sowieso nicht so gefragt sind, wie Klaus Zellmer bei Autocar betont. Der Vision O könnte also Octavia und Superb in einem elektrischen Kombi vereinen.

Die Zukunft ist jedenfalls elektrisch, so der Chef von Skoda, da gibt es keine Zweifel mehr, die Frage ist jetzt nur, welcher Verbrenner es in die 2030er schafft. Diese Aussage klingt allerdings nicht so, als ob Skoda eine Zukunft für den Superb plant:

Wir prüfen derzeit, ob wir weiterhin das komplette Programm benötigen oder ob es eine clevere Möglichkeit gibt, beide Segmente und Zielgruppen abzudecken.

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