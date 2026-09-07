Skoda spricht über die elektrische Zukunft der Kombis
Alle VW-Marken müssen sparen und ihr Portfolio optimieren, auch Skoda, obwohl es die derzeit erfolgreichste Marke im Konzern ist. Aber die Kürzungen dürften hier eher klein ausfallen, denn langfristig hat vermutlich nur der Superb keine Zukunft.
Mit dem Vision O präsentierte Skoda bereits ein Konzept für einen elektrischen Kombi der Zukunft, mit dem man erstaunlich oft wirbt, dieser positioniert sich in etwa zwischen dem Octavia und Superb. Da er aber mit einer Elektro-Plattform (SSP) geplant wird, dürfte er im Innenraum mehr Platz als ein Superb mitbringen.
Es wäre daher nur logisch, wenn man sich von einem Kombi trennt, da diese im Moment sowieso nicht so gefragt sind, wie Klaus Zellmer bei Autocar betont. Der Vision O könnte also Octavia und Superb in einem elektrischen Kombi vereinen.
Die Zukunft ist jedenfalls elektrisch, so der Chef von Skoda, da gibt es keine Zweifel mehr, die Frage ist jetzt nur, welcher Verbrenner es in die 2030er schafft. Diese Aussage klingt allerdings nicht so, als ob Skoda eine Zukunft für den Superb plant:
Wir prüfen derzeit, ob wir weiterhin das komplette Programm benötigen oder ob es eine clevere Möglichkeit gibt, beide Segmente und Zielgruppen abzudecken.
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Logisch stellt man 2 Baureihen ein und wird den neuen in der Mitte positionieren. Das O in Vison O steht übrigens für Octavia ;)
Kombis kauft halt keiner außerhalb Deutschlands und selbst hier ist er inzwischen maximal unbeliebt.
Der Trend sagt SUV. Bei Elektroautos fast 60 Prozent.
Schon wieder meine ich da Häme zwischen den Zeilen zu lesen… Keiner… Maximal unbeliebt…
Die Kombi-Vorliebe erstreckt sich schon noch bis in unsere Nachbarländer. Und wenn man allen nur noch SUV vorsetzt, dann werden auch nur noch SUV gekauft. Henne und Ei.
Dabei möchte ich die grundlegende (wenn auch mir unverständliche) Beliebtheit der SUV nicht anzweifeln, aber daraus gleich dem Kombi absolut das Existenzrecht abzusprechen finde ich übertrieben.
Schauen wir doch mal auf Skoda, die hatten vom Superb bis runter zum Fabia Kombis. Jetzt haben die bei der Elektrifizierung erfolgreich auf SUV only gesetzt, weil sie da die größeren Chancen gesehen haben. Das heißt aber doch nicht, dass parallel ein Kombi sich automatisch gar nicht verkauft hätte. Der Kombi-Käufer weicht jetzt halt zwangsweise auf den SUV aus.
Ich weiß, dass ich hier einsam in den Wald rufe, aber…
Wie kann man sich über fehlende Nachfrage wundern, wenn man kein Angebot hat? Ich denke gerade schon ernsthaft über den Peaq nach, weil es keinen BEV Kombi gibt. Will aber kein SUV fahren. Beim ID.7 sind es ja angeblich bis zu 80& Kombis, da geht also was.
Hätte nur gern die verstellbare Rücksitzbank des Peaq…