Skoda überrascht mit neuem Elektroauto

Skoda hat große Pläne für die IAA in ein paar Tagen, denn die VW-Marke wird den elektrischen Octavia als Konzept zeigen und wirft damit einen Blick in die Zukunft.

Doch bei Skoda hat man derzeit auch etwas Spaß und das Designteam durfte sich in den letzten Monaten vermutlich richtig austoben. Im Frühjahr zeigte man uns, wie ein elektrischer Skoda Favorit aussehen könnte, jetzt folgt der Skoda Felicia Fun.

Das ist ein Sondermodell, welches bis 2001 gebaut wurde und damals gab es auch nur knapp 4.000 Einheiten, es werden also nicht viele kennen. Das Designteam hat sich aber überlegt, wie der alte Pick-up als elektrische Version aussehen könnte.

Es ist nicht davon auszugehen, dass wir von diesem Modell jemals eine Serie bei Skoda sehen werden, das war schon damals Nische und in der heutigen Zeit haben Nischenmodelle kaum eine Chance. Wobei so ein Modell, wenn man es richtig angeht, durchaus eine Chance auf dem US-Markt hätte. Ich rechne aber nicht damit.

Der ganz neue BMW iX3 macht sich bereit

BMW steht vor einer sehr wichtigen Ankündigung, vielleicht sogar der wichtigsten der letzten Jahre. Am 5. September um 11 Uhr…

1. September 2025 | Jetzt lesen →

  1. Couch Kartoffel 🍀
    sagt am

    Schöne Kopie des Holden UTE. ich glaube Skoda verzettelt sich zurzeit mit seinen Modellen, die teilweise das gleiche Segment bedienen. Einen Elektrokombi als Octavia bekommen sie nicht hin, wollen aber Pickups bauen….

