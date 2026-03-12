Škoda überschreitet Millionengrenze bei Auslieferungen und verdoppelt E-Auto-Absatz

Die Marke Škoda hat im Geschäftsjahr 2025 Rekordergebnisse bei Umsatz, Gewinn und Auslieferungen erzielt.

Škoda verzeichnete laut Unternehmensangaben im Jahr 2025 den höchsten Umsatz ihrer Geschichte. Mit 30,1 Milliarden Euro übertraf der tschechische Automobilhersteller den Vorjahreswert um 8,3 Prozent. Das operative Ergebnis stieg auf 2,5 Milliarden Euro, der Netto-Cashflow auf 2,3 Milliarden Euro. Die Umsatzrendite blieb stabil bei 8,3 Prozent.

Bei den weltweiten Auslieferungen überschritt das Unternehmen laut eigenen Angaben erstmals seit sechs Jahren die Millionengrenze und lieferte 1.043.900 Fahrzeuge aus, was einem Zuwachs von 12,7 Prozent entspricht.

In Europa belegte die Marke den dritten Gesamtrang und den vierten Platz unter den Elektrofahrzeugherstellern. Das stärkste Wachstum unter den zehn meistverkauften Marken in Europa entfiel demnach ebenfalls auf Škoda.

Elektromodelle und internationale Expansion als Wachstumstreiber

Laut Unternehmensangaben spielten elektrifizierte Fahrzeuge eine zentrale Rolle: Die Auslieferungen entsprechender Modelle haben sich mit 218.700 Einheiten mehr als verdoppelt. Der Elroq war demnach das zweitmeistverkaufte Elektroauto in Europa. Für das Jahr 2026 plant das Unternehmen mit den Modellen Epiq und Peaq zwei neue vollelektrische Fahrzeuge, die das rein elektrische Portfolio verdoppeln sollen.

International verzeichnete Škoda eigenen Angaben zufolge Rekordabsätze in Indien mit 70.600 ausgelieferten Fahrzeugen sowie einen Produktionsstart in Vietnam. Wachstum wurde auch in der Türkei, in Marokko und in Ägypten gemeldet.

Ich halte die Kombination aus stabiler Rendite, Millionenabsatz und gezielter Elektrifizierung für ein belastbares Signal, dass Škoda seinen Wachstumskurs trotz schwieriger Marktbedingungen strukturell untermauert hat.