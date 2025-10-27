Mobilität

Skoda zeigt noch ein neues Elektroauto, welches man nicht verkaufen wird

Autor-Bild
Von
|

Das Design-Team von Skoda ist aktuell sehr aktiv und zeigt ein neues Konzept nach dem anderen für ein mögliches Elektroauto. Erst gab es die Neuauflage des Favorit, dann folgte der Skoda Felicia Fun und letzten Monat gab es den elektrischen 110 R.

Heute gibt es eine Neuinterpretation des Skoda 1000 MBX aus den 60ern und das Design-Team hat sich überlegt, wie so ein moderner und elektrischer Klassiker aussehen könnte. Aber es ist eine Studie, ein Konzept – und keine Serienversion.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen elektrischen Skoda 1000 MBX auf den Straßen sehen werden? In diesem Jahrzehnt definitiv nicht und auch nicht in den nächsten 10 Jahren. Aktuell fokussiert sich die Volkswagen Group vor allem auf Modelle für die breite Masse und solche Nischenautos haben da keine Chance.

Ich vermute, dass das Design-Team von Skoda daher das Ok bekommen hat und die ganzen Konzepte, die aktuell in einem Ordner liegen, veröffentlichen darf. Sie werden nicht kommen, warum also nicht zeigen, was bei Skoda möglich wäre.

Schade, ich fände es durchaus spannend, wenn wir auch mal Elektroautos sehen würden, bei denen es sich nicht um den nächsten SUV handelt. Aber ich kann im Moment auch verstehen, dass sich Marken wie Skoda sowas nicht trauen.

