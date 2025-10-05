Mobilität

Skoda zeigt ein Elektroauto nach dem anderen – und verkauft sie nicht

Bei Skoda fokussiert man sich derzeit auf den neuen Elroq und bald starten der Epiq und ein neues SUV-Flaggschiff. Doch das reicht der Marke nicht, denn man nimmt sich gerade einen Klassiker nach dem anderen als Neuinterpretation vor.

Erst zeigte man uns, wie ein Skoda Favorit als modernes Elektroauto aussehen könnte, dann folgte eine elektrische Neuauflage des Skoda Felicia und jetzt hat uns Skoda gezeigt, wie man sich den alten 110 R als Elektroauto im Jahr 2025 vorstellt.

Dieses Modell werden einige nicht mehr kennen, es wurde auch vor meiner Zeit (1970 bis 1982) produziert. Es verschaffte der Marke damals ein sportliches Image mit einem Coupé und vor allem im Osten war der Skoda 110 R wohl sehr beliebt.

Doch auch in diesem Fall ist es eine reine Studie und kein Konzept für eine Serie, dieses Elektroauto wird vermutlich nie (jedenfalls nicht in absehbarer Zeit) auf den Markt kommen. Die Volkswagen Group fokussiert sich lieber auf Modelle für die breite Masse, wer ein sportliches Elektro-Coupé möchte, muss auf Audi warten.

  1. Neuhier 🔅
    sagt am

    Unverhofft kommt oft! Glaub Skoda macht gerade sehr viel richtig

    Antworten

