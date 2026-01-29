Skoda zeigt sein neues Elektroauto im Mai

Der Skoda Enyaq war und ist ein guter Einstieg in die neue Elektromobilität (es gab mit dem elektrischen Citigo schon ein Modell davor, aber das war ein umgebauter Verbrenner), der Skoda Elroq brachte die Marke jedoch auf das nächste Level.

In diesem Jahr steht direkt der nächste Schritt an, denn es wird noch eine Nummer kompakter und günstiger, der Skoda Epiq kommt, ein SUV-Pendant zum VW ID Polo. Erste Fahreindrücke von Medien wird es laut Skoda am 9. Februar geben.

Zu diesem Zeitpunkt wird der Skoda Epiq aber noch, wie auf dem Bild über diesem Abschnitt, getarnt sein. Skoda hat sich bewusst für eine sehr auffällige Tarnung bei diesem Modell entschieden, denn der Epiq ist für die Marke ein wichtiges Modell.

Das finale Design werden wir dann im Mai sehen, also kurz nach dem Polo, bei dem es auch schon Eindrücke gab. Am Ende ist das die technisch exakt gleiche Basis, es ist eines von vier neuen Elektroautos, die VW in Spanien bei Seat bauen lässt.