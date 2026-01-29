Tesla bricht ein: Das große Versprechen platzt

Elon Musk sprach in der Hochphase von Tesla (2021, 2022 und 2023) immer wieder von einem extremen Wachstum in den nächsten Jahren und träumt einige Zeit sogar davon, dass man größer als Volkswagen und Toyota zusammen wird.

Dieses große Versprechen ist endgültig geplant, denn die Nachfrage nach den Elektroautos von Tesla ging 2025 ein zweites Jahr in Folge zurück. Und das sieht man auch in den Geschäftszahlen, wo der Gewinn um fast die Hälfte einbrach.

Nur noch 3,8 Milliarden US-Dollar stehen als Gewinn in den Büchern von Tesla, wenn man sich 2025 anschaut, da hat man in einigen Quartalen (wie in Q4 2022) schon mehr verdient. Aber klassische Autos spielen für Tesla keine Rolle mehr.

Tesla ist in einer „kritischen Phase“

Man kürzt das Portfolio bei uns um die Hälfte und befindet sich laut Elon Musk in einer „kritischen Phase“ zu einem KI-Unternehmen. Robotaxis, Roboter und KI, das ist die Zukunft von Tesla. Das Ziel ein großer Autobauer zu werden, ist abgehakt.

Der Umsatz mit Autos brach 2025 erneut ein, dieses Mal um 11 Prozent, was nicht nur hinter den hohen Erwartungen von über 50 Prozent Wachstum pro Jahr liegt, damit schwimmt Tesla auch gegen den Trend, denn Elektroautos wachsen derzeit.

Es gibt jetzt also eine neue Wette auf die Zukunft und wenn Tesla in diesem Jahr nicht mit der ein oder anderen Ankündigung überrascht, und die Standard-Modelle beim Model 3 und Model Y reichen da nicht aus, wird es auch 2026 bergab gehen.

Hat Elon Musk wirklich einen Plan?

Die Frage ist also, wann die neue Wette auf die Zukunft greift und wann Roboter und KI das ausgleichen, was die Autos nicht erreichen. 2026 wird für die beiden Elektroautos nämlich noch schwieriger, da die Konkurrenz so richtig Druck macht.

Schade, denn Tesla war viele Jahre eine sehr gute Option und trieb die Konkurrenz vor sich her. Volkswagen, BMW, Mercedes, Toyota, sie alle mussten schauen, dass sie schneller und besser werden, denn der Abstand zu Tesla war damals enorm.

Jetzt hat man technisch aufgeholt, teilweise überholt, und das merkt man auch bei den Verkaufszahlen. Mal schauen, wie lange die Investoren das mitmachen, denn einige haben sich sicher an gute Gewinne gewöhnt und sind davon nicht begeistert.