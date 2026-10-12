Smart kehrt endlich zurück zum Ursprung

Smart ist zurück und hofft, dass der neue Smart #2 die Fehler des letzten Neustarts beheben kann, denn man kehrt zurück zum Ursprung. Es wird nicht noch größer und noch schwerer, der Hashtag Zwei wieder ein richtig kompaktes Stadtauto.

Und das bedeutet, dass das Elektroauto, welches die hauseigene ECA-Plattform (Electric Compact Architecture) von Mercedes und Geely nutzt, weniger als 3 Meter lang (2.746 mm) ist und einen Wendekreis von nur 6,95 Metern besitzt.

Leistung? 60 kW (82 PS) an der Hinterachse. Akku? 35,8 kWh. Reichweite? 290 km nach WLTP-Wert. Laden? 65 kW, was aber dank des winzigen Akkus für 10 auf 80 Prozent in unter 20 Minuten reicht. Außerdem gibt es 11 kW für die AC-Wallbox.

Das sind jetzt keine Bestwerte und 80 PS sind bei Elektroautos in der heutigen Zeit auch sehr dürftig, aber das Ziel ist, dass der Smart #2 Pure für unter 20.000 Euro beim Händler steht. Smart will keinen Benchmark, man will ein „günstiges“ Auto.

Ich bin gespannt, ob diese kleine „Mini-Neustart“ besser ankommt, denn Smart baut ja keine schlechten Autos, wurde aber nicht mehr als Smart wahrgenommen und kam eher mäßig an. Ein Auto wie der Smart #2 dürfte das Image aufwerten.

Nach dem Smart #2 könnte mit dem Smart #4 übrigens auch ein Nachfolger des Forfour kommen, das wollen Mercedes und Geely bis heute aber nicht bestätigen. Weitere Details gibt es weiter unten und auf der offiziellen Webseite von Smart.

PS: Ein Smart #2 Brabus wurde bestätigt, aber noch ohne Details.

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