Mobilität

Smart kehrt endlich zurück zum Ursprung

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Smart ist zurück und hofft, dass der neue Smart #2 die Fehler des letzten Neustarts beheben kann, denn man kehrt zurück zum Ursprung. Es wird nicht noch größer und noch schwerer, der Hashtag Zwei wieder ein richtig kompaktes Stadtauto.

Und das bedeutet, dass das Elektroauto, welches die hauseigene ECA-Plattform (Electric Compact Architecture) von Mercedes und Geely nutzt, weniger als 3 Meter lang (2.746 mm) ist und einen Wendekreis von nur 6,95 Metern besitzt.

Leistung? 60 kW (82 PS) an der Hinterachse. Akku? 35,8 kWh. Reichweite? 290 km nach WLTP-Wert. Laden? 65 kW, was aber dank des winzigen Akkus für 10 auf 80 Prozent in unter 20 Minuten reicht. Außerdem gibt es 11 kW für die AC-Wallbox.

Das sind jetzt keine Bestwerte und 80 PS sind bei Elektroautos in der heutigen Zeit auch sehr dürftig, aber das Ziel ist, dass der Smart #2 Pure für unter 20.000 Euro beim Händler steht. Smart will keinen Benchmark, man will ein „günstiges“ Auto.

Mobilität · 12. Oktober 2026

Die Ente kehrt zurück: Citroën plant ein Elektroauto für 15.000 Euro

Der Autohersteller Citroën präsentiert mit dem 2CV Concept eine elektrische Neuinterpretation der legendären Ente. Das Konzeptfahrzeug feiert auf dem Pariser… | mehr

Ich bin gespannt, ob diese kleine „Mini-Neustart“ besser ankommt, denn Smart baut ja keine schlechten Autos, wurde aber nicht mehr als Smart wahrgenommen und kam eher mäßig an. Ein Auto wie der Smart #2 dürfte das Image aufwerten.

Nach dem Smart #2 könnte mit dem Smart #4 übrigens auch ein Nachfolger des Forfour kommen, das wollen Mercedes und Geely bis heute aber nicht bestätigen. Weitere Details gibt es weiter unten und auf der offiziellen Webseite von Smart.

PS: Ein Smart #2 Brabus wurde bestätigt, aber noch ohne Details.


mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden 1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Stefan K. 🔆
    sagt am

    Ich war mal in einem der ersten (Verbrenner)Smarts in der Brabus-Variante unterwegs. In so einer Knutschkugel mit fast 200 über die Autobahn zu brettern war schon eine halbe Grenzerfahrung, muss ich gestehen, positiv wie negativ. 😅

    Antworten

Mehr entdecken
Überraschung: Stargate als Serie für Amazon Prime Video geplant
12.10.26 · Unterhaltung
Google Fitbit Edge vorgestellt: Das kann der Charge-Nachfolger
12.10.26 · Wearables
Volkswagen feiert neuen Meilenstein mit günstigen Elektroautos
12.10.26 · Mobilität
Bank of Scotland legt beim Festgeld nach: Bis zu 3,60 Prozent
12.10.26 · Fintech
Cupra Raval: Kompaktes Elektroauto startet als neue Tuning-Version
12.10.26 · Mobilität
Abwärtstrend hält an: Audi verkauft weniger Autos
12.10.26 · Mobilität
Volkswagen: Die Nachfrage bricht ein, selbst bei den Elektroautos
12.10.26 · Mobilität
Skoda Elroq kämpft sich an die Spitze der Elektroautos im VW-Konzern
12.10.26 · Mobilität
Bundestag befasst sich mit Abschaffung der Krypto-Haltefrist
12.10.26 · Fintech
Elektroauto als Geldquelle: Mercedes-Benz macht es möglich
12.10.26 · Mobilität
Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Smart kehrt endlich zurück zum Ursprung