Audi plant „tolles Einstiegsmodell“ als Elektroauto

Die Premiummarken haben ihr Portfolio mit dem Wandel der Branche teilweise sehr stark überarbeitet und sich noch weiter oben orientiert. Bei Mercedes geht diese Strategie zwar gerade nicht auf, aber die Marken halten dennoch weiter daran fest.

Audi, die eine vollelektrische Marke in den nächsten Jahren werden wollen, haben derzeit auch nur den Q4 e-tron als elektrisches Einsteigermodell im Portfolio. Es geht also nicht unter 45.000 Euro los und wenn man den Konfigurator kennt, dann kann man auch ehrlich sein, dass es eigentlich erst ab 50.000 Euro richtig startet.

Das ist weit von den 22.700 Euro eines Audi A1 oder 32.100 Euro eines Audi A3 entfernt, die zwar auch teurer wurden, aber in dieser Liga fehlt Audi ein E-Modell.

Audi plant wohl elektrischen A3

Doch das kommt und „dabei bleibt es“, so Gernot Döllner im Interview mit der Automobilwoche. Audi bringt „mittelfristig ein zusätzliches elektrisches Fahrzeug im sogenannten A-Segment“ und davon ist der Chef der VW-Marke überzeugt.

Es soll „ein tolles Einstiegsmodell“ für Audi in Zukunft werden und vor allem mit „einer beeindruckenden Effizienz“ glänzen. Seit einigen Monaten steht im Raum, dass Audi doch noch einen vollelektrischen A3 plant, der mit dem Start der MEB-Plattform als Pendant zum VW ID.3 oder Cupra Born fehlte. Wann? Noch unklar.

Wer allerdings gehofft hat, dass sowas wie ein vollelektrischer Audi Q2 oder Audi A1 als Pendant zum VW ID.2 SUV oder VW ID.1 kommen, das passiert nicht. Da hat sich die drei Jahre alte Meinung von Audi auch mit dem neuen Chef nicht geändert.