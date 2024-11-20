Mobilität

Jaguar: Das neue Image sorgt für Diskussionen

| 7 Kommentare
Jaguar Logo Neu

Jaguar plant einen Neustart der Marke und wird ab 2026 elektrisch und plant ein ganz neues Lineup, bei dem wir im Dezember das erste Konzept sehen. Doch die Marke möchte auch teurer werden und verpasst sich daher ein ganz neues Image.

Der alte Jaguar ist weg, der bekannte Schriftzug ist Geschichte und das Logo sieht wie ein 0815-Logo aus, welches man von einer „hippen“ Marke kopiert hat. Achso, der neue Slogan lautet ironischerweise „kopiere nichts“ bei Jaguar. Nicht schön.

Jaguar Logo 2024

Über Design kann man immer streiten und ich finde es durchaus richtig, dass sich Jaguar mal neu erfindet und moderner wird, aber das ist in meinen Augen etwas zu viel des Guten und erinnert mich auf den ersten Blick auch gar nicht an Jaguar.

Im Netz wird heute schon fleißig diskutiert, wobei ich bisher ehrlich gesagt noch kein positives Feedback gesehen habe, nur Kritik. Mir sagt das neue Jaguar auf den ersten Blick jedenfalls nicht zu, aber warten wir mal das ab, was am Ende zählt, die neuen Autos. Ein Logo und Schriftzug ist eine Sache, das Produkt ist wichtiger.

  1. Caro Buchenacker 🪴
    sagt am

    Schade das es kein „original“ Top Gear mehr gibt. Auf die Kommentare der 3 hätte ich mich extrem gefreut.

    Antworten
  2. Kurt 🔅
    sagt am

    dieses Video.. WTF.

    Antworten
  3. Rogh 🌀
    sagt am

    Der Schriftzug ist ganz okay meiner Meinung nach. Aber das Logo sieht billig, nichtssagend aus, wie so ein billig neu BEV aus China, von dem man noch nichts gehört hat. Schade.

    Antworten
    1. Davee 🏆
      sagt am zu Rogh ⇡

      Genau mein Gedanke. Das Logo sieht aus, als hätte man sich vom GG-Logo bei Gucci inspirieren lassen… peinlich!

      Antworten
    2. Carlo 🔅
      sagt am zu Rogh ⇡

      Na ja, wer China billig nennt, hat einfach keine Ahnung.
      Wem gehört denn noch einmal Jaguar?

      Antworten
      1. TomTom 🪴
        sagt am zu Carlo ⇡

        TATA Motors hat JAGUAR & Land Rover 2008 gekauft..

        Antworten
        1. Davee 🏆
          sagt am zu TomTom ⇡

          … einfach keine Ahnung. 😅

          Antworten

