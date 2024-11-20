Jaguar: Das neue Image sorgt für Diskussionen

Jaguar plant einen Neustart der Marke und wird ab 2026 elektrisch und plant ein ganz neues Lineup, bei dem wir im Dezember das erste Konzept sehen. Doch die Marke möchte auch teurer werden und verpasst sich daher ein ganz neues Image.

Der alte Jaguar ist weg, der bekannte Schriftzug ist Geschichte und das Logo sieht wie ein 0815-Logo aus, welches man von einer „hippen“ Marke kopiert hat. Achso, der neue Slogan lautet ironischerweise „kopiere nichts“ bei Jaguar. Nicht schön.

Über Design kann man immer streiten und ich finde es durchaus richtig, dass sich Jaguar mal neu erfindet und moderner wird, aber das ist in meinen Augen etwas zu viel des Guten und erinnert mich auf den ersten Blick auch gar nicht an Jaguar.

Im Netz wird heute schon fleißig diskutiert, wobei ich bisher ehrlich gesagt noch kein positives Feedback gesehen habe, nur Kritik. Mir sagt das neue Jaguar auf den ersten Blick jedenfalls nicht zu, aber warten wir mal das ab, was am Ende zählt, die neuen Autos. Ein Logo und Schriftzug ist eine Sache, das Produkt ist wichtiger.