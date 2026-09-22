Soll uns überraschen: BYD teasert günstiges Elektroauto an

Der BYD Dolphin Surf bekommt eine zweite Generation, die BYD anscheinend sehr stark überarbeiten möchte. In China hat man erste Teaerbilder des neuen Seagull veröffentlicht, wie das Elektroauto dort heißt. Und die neue Generation wird wohl etwas größer und soll laut Zhang Zhuo von BYD einige Überraschungen bieten.

Neben etwas mehr Platz (die neue Generation könnte also etwas größer werden) ist auch ein neuer Aufbau geplant. Außerdem hat BYD am Fahrverhalten gearbeitet und überarbeitet die Optik des kompakten Flitzers. Technische Details nannte man diese Woche noch keine, aber der Vorverkauf startet wohl noch 2026 in China.

Ein erster Eintrag bei einer Datenbank in China deutete auf mehr Power mit 95 kW (130 PS) hin und etwas mehr Reichweite dürfte auch drin sein. Ich finde, dass die neue Generation auch etwas „europäischer“ aussieht, was nicht überrascht, da der Fokus von vielen Autoherstellern weg von China und auf den Export wandert.

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