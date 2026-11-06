Sony bringt „Ikone der Walkman-Ära“ zurück

In Krisenzeiten sehnen sich viele Menschen nach „der guten alten Zeit“, die man gerne romantisiert und besser abspeichert, als sie eigentlich war. Ich erinnere mich auch gerne an die Ära der Walksmans von Sony, will aber nicht wirklich zurück.

Doch die Retro-Welle ist da und Sony will sie mit dem kabelgebundenen USB-C1-Kopfhörer MDR-3R nutzen. Man verspricht „echtes Retro-Feeling“ und geht damit sogar noch einen Schritt weiter als Bose, die nur das Kabel zurückgebracht haben.

Der MDR-3R sieht wie ein Kopfhörer der 90er aus und es soll auch so klingen, wie Sony mitgeteilt hat, man hat den Sound entsprechend angepasst. Preislich liegen wir bei 59,99 Euro, es gibt zwei Farben und mehr Details findet ihr direkt bei Sony.

Ich verstehe den Retro-Hype, ich mag die 90er ja auch, es war meine Ära als Kind, aber ich bleibe bei Erinnerungen und sehne mich nicht nach Dingen wie einem Kabel zurück. Im Gegenteil, ich bin sehr froh, dass das Kabel schon lange weg ist.

So ein Modell wie hier hatte ich auch und ja, das war damals toll, aber ich weiß auch, wie unbequem das auf den Ohren war. Der Sitz war schlecht, es kamen viel zu viele Umgebungsgeräusche rein und dann war da eben noch dieses Kabel.

Ich werde daher bei den Erinnerungen bleiben und weiterhin leichte, kompakte und vor allem moderne Kopfhörer ohne Kabel und mit ANC nutzen. Hier aber noch ein kleiner Tipp, passend zu diesem Trend habe ich diese Woche diese Doku gesehen:

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