Sony leitet das finale Ende der Disc ein

Sony kündigte im Sommer das Ende der Disc bei der PlayStation an, ab 2028 wird es keine Spiele mehr geben, die man physisch auf Disc kaufen kann. Doch nicht nur dort trennt sich Sony von der Disc, auch bei Blu-ray-Playern war es das jetzt.

Wie Kunkoku in Japan berichtet, hat Sony den „UBP-X700/K“ eingestellt, das letzte Modell dieser Art. Sony selbst bestätigt auf der eigenen Webseite, dass der Player nicht mehr wieder kommt. Man findet bei Händlern aber noch letzte Bestände.

Doch die Richtung ist klar, das Ende der Disc ist absehbar und 2027 wird noch ein Übergangsjahr, die PS5 bleibt der letzte Player für Discs von Sony, ab 2028 war es das dann. Sony bereitet sich auf eine rein digitale Zukunft der eigenen Inhalte vor.

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