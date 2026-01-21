Audio

Sony Linkbuds Clip: Neuer Open-Ear-Kopfhörer vorgestellt

Sony startet das Jahr mit neuen Kopfhörern, doch während viele auf den Sony WF-1000XM6 warten, der im Februar ansteht, hat man heute, wie erwartet, erst noch ein anderes Modell vorgestellt. 2026 erscheinen die neuen Sony Linkbuds Clip.

Dabei handelt es sich um einen neuen Open-Ear-Kopfhörer, die ja immer beliebter werden. Sony verspricht eine gute Audioqualität mit viel Bass und DSEE-Upsclaing, außerdem gibt es einen (anpassbaren) Equalizer und (laut Sony) guten Sitz.

Zu den Highlights gehören 360 Reality Audio, eine Akkulaufzeit von bis zu 37 Stunden mit Case (9 Stunden die Kopfhörer), eine IPX43-Zertifizierung, eine Tap-Steuerung und Sony verzichtet sogar komplett auf Plastik bei der Verpackung.

Wir sprechen über 199,99 Euro und die Sony Linkbuds Clip werden noch jetzt im Januar in den Farben Greige, Schwarz, Lavendel und Grün auf den Markt kommen. Weitere Details zum WF-LC900, wie der Kopfhörer genau heißt, gibt es bei Sony.

