Sony kündigt Audio-Event an (aber nicht für die WF-1000XM6)

Sony hat zu einem Audio-Event am 21. Januar geladen und startet das Jahr direkt mit einer Ankündigung. Wer jetzt aber hofft, dass wir dort die WF-1000XM6 sehen, die sich seit Monaten andeuten, für den hat „billbil-kun“ eine schlechte Nachricht.

Die sehr zuverlässige Quelle aus Frankreich betont, dass wir dort u.a. die LinkBuds Clip alias WF-LC900 sehen werden, also einen Open Ear Kopfhörer. Bilder hat man auch, zeigt sie aber noch nicht, sie erinnern aber wohl an die Huawei FreeClips.

Wer auf die Sony WF-1000XM6 wartet, der muss sich noch etwas gedulden, diese stehen angeblich erst im Februar an. Ich gehe davon aus, dass es dafür dann auch einige Tage vorher ein Event geben wird, immerhin ist es ein Flaggschiff-Produkt.