Sony schließt ein weiteres PlayStation Studio

Sony scheint vor der PS6-Ära auszumisten und nach dem Ende für Bluepoint hat man ein weiteres PlayStation Studio eingestellt: Dark Outlaw Games. Das wurde erst Anfang 2025 von Sony übernommen und lieferte bisher kein PS5-Spiel ab.

Bisher ist nicht bekannt, woran das PlayStation Studio genau gearbeitet hat, aber es wurde von mehreren Quellen, auch Jason Schreier, bestätigt. Sony wird sich wohl nicht öffentlich dazu äußern und das Team einfach im Hintergrund auflösen.

PlayStation mit weniger mobile Games

Es könnte aber auch damit zu tun haben, dass man angeblich die Mobile-Strategie massiv zurückfährt, Sony wird sich nur noch auf wenige und lukrative Spiele für iOS und Android konzentrieren. Womöglich war dort ein mobiles Spiel in Entwicklung.

Obwohl es der Branche finanziell weiterhin sehr gut geht, merkt man, dass sich die großen Player auf härtere Zeiten vorbereiten, denn der Markt wächst nicht mehr so schnell und die Entwicklungskosten (und Zeiten) für neue Spiele steigen weiter an.

Epic hat sich diese Woche auch von über 1.000 Mitarbeitern getrennt, selbst die Cashcow Fortnite kämpft und ein Ende dieser „Optimierungen“ ist noch nicht in Sicht. Auch KI dürfte da eine Rolle spielen, sie ersetzt immer mehr Arbeitsplätze.