Sony verspricht „schockierende“ TV-Ankündigung im Mai

Sony wirbt aktuell mit „True RGB“, also „echten RGB“ bei einem kommenden TV-Flaggschiff, welches die Marke im Mai vorstellen möchte. In China geht man sogar noch einen Schritt weiter und gibt an, dass man die Branche „schockieren“ wird.

Die Bravia-Sparte von Sony gehört mittlerweile zum größten Teil zu TCL, aber das neue Spitzenmodell dürfte schon lange vor der Partnerschaft geplant worden sein. Sony hat letztes Jahr angedeutet, dass der neue Bravia 9 II kein OLED besitzt.

Sony nutzt kein OLED im Flaggschiff

Gerüchte sprachen 2025 von drei Größen, 75, 85 und 98 Zoll, und beachtlichen 15.000 Dimmingzonen, womit man das Level von OLED erreichen will. Sony trennt sich übrigens nicht komplett von OLED, nur beim Flaggschiff gibt es „True RGB“.

Als mittlerweile großer Fan von OLED bei TVs bin ich gespannt, ob Sony hier mit der RGB-Technik wirklich mithalten kann. Und wenn ja, warum man diesen Weg geht, denn mithalten dürfte nicht reichen, Sony muss damit OLED TVs klar übertreffen.

Bei 15.000 Dimmingzonen kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser TV besonders dünn und leicht ist und auch nicht energiesparend und kühl, der wird bei Volllast sicher sehr warm. Ich kann den Schritt nicht verstehen, lasse mich aber gerne von Sony überzeugen. Vielleicht schaue ich mir so ein „True RGB“-Modell auch mal an.