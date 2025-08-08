Sony: Xperia-Smartphones bleiben „ein äußerst wichtiges Geschäft für uns“

Die Smartphone-Sparte von Sony ist nicht mehr das, was sie einst war und jedes Jahr stellt sich die Frage, ob man noch daran festhält. Doch jedes Jahr kommen, wenn auch immer weniger, neue Xperia-Produkte auf den Markt – so wie 2025.

Doch das neue Sony Xperia 1 VII machte Probleme und so wurde die Frage nach einem möglichen Ende der Sparte größer als sonst. Hinzu kam, dass sich Sony in diesem Jahr von einem weiteren Markt trennte und viele Netzbetreiber und Shops das neue Flaggschiff gar nicht mehr aufnehmen. Es gab sogar ein Statement dazu.

Sony hält an Xperia-Smartphones fest

Allerdings kommt Sony Mobile nicht zur Ruhe und ein mögliches Ende der Xperia-Smartphones war auch bei den Geschäftszahlen diese Woche ein Thema. Sue Lin (CFO der Sony Group) betonte dort allerdings, dass die Smartphones „ein äußerst wichtiges Geschäft“ und vor allem auch „eine Kernkompetenz von Sony“ sind.

Sony möchte also die Smartphone-Sparte und Xperia-Marke weiterhin „sorgfältig pflegen“, wie Cnet Japan berichtet, die im Call mit der Finanzchefin dabei waren.

Offizielle Aussagen sind natürlich immer nur eine Sichtweise auf ein Thema, mit Blick auf die Faktenlage, sieht die Sache anders aus. Kaum noch Verkäufe, kaum noch Shops und Netzbetreiber und eine Auslagerung der Produktion. Das spricht jetzt nicht unbedingt für eine „gute Pflege“, wenn man noch große Ziele damit hat.

Ich vermute, dass die Sparte hin und wieder etwas Geld abwirft oder zumindest nicht so viel Verlust macht und Sony daher aus Imagegründen daran festhält. Ich würde aber nicht darauf wetten, dass Sony diesen langsamen Abstieg ewig mitmacht.