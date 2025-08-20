Audio

Sony zeigt neuen Flaggschiff-Kopfhörer für Gamer

Sony hat im Rahmen der Gamescom 2025 viele neue Produkte der Inzone-Reihe vorgestellt, darunter auch ein Headset namens Sony Inzone H9 II. Basis ist der neue Sony WH-1000XM6, das Gaming-Headset nutzt sehr ähnliche Technologien.

Mit der zweiten Generation des Inzone H9 verspricht Sony also besseren Sound und besseres ANC, im Gegensatz zum „normalen“ Flaggschiff hat man es aber für Gaming abgestimmt und natürlich auch noch ein passendes Mikrofon integriert.

Man erkennt allerdings auch am Preis von 349 Euro, dass es sich um ein Highend-Modell handelt – immerhin ist es etwas günstiger als die WH-Version. Marktstart ist im September, es gibt zwei Farben und weitere Details findet ihr direkt bei Sony.

