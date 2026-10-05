Unterhaltung

Spider-Man: Neuer Marvel-Film ist die große Überraschung im Kino

Oliver Schwuchow
Von

Spider-Man ist und bleibt ein Erfolgsgarant als Marke und viele haben sicher damit gerechnet, dass auch „Brand New Day“ gut im Kino starten wird. Doch der Film kam so gut an, dass er einen Kinorekord nach dem anderen im Sommer brach.

Und das war nicht nur ein kurzer Hype, es ist mit 2.505.476.970 Dollar Umsatz der dritterfolgreichste Film aller Zeiten geworden. Die ersten beiden Plätze machen gerade noch aus, wer Platz 1 behält, aber Platz 3 musste Avatar 2 jetzt abgeben.

Für Sony Pictures ist es der erfolgreichste Film aller Zeiten, immerhin ist Sony an den Marvel-Filmen der Marvel Studios beteiligt, wenn Spider-Man auftaucht, da man die Marke besitzt. Für mich ein überraschender Erfolg, denn die 2 Milliarden hat bisher noch kein Spider-Man geknackt (der letzte Film kam aber nah heran).

Spider-Man war in der eher schwierigen Phase von Marvel immer ein Garant, keine Frage, aber auf die Top 3 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten hätte ich nicht gewettet.

Kommentar · 4. Oktober 2026

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