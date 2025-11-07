Spotify führt ein wöchentliches „Mini Wrapped“ ein

Spotify Wrapped steht schon bald vor der Tür und in etwa einem Monat werden wir wieder sehen, was andere für Musik hören. Das wird andere wie immer nicht im Ansatz interessieren, aber die Bestenlisten von Spotify werden gerne geteilt.

Kurz vor dem Start von Spotify Wrapped 2025 hat man eine neue Funktion für den Dient angekündigt, denn es gibt jetzt die „Hörstatistiken“. Diese findet man jedoch ein bisschen versteckt in der Spotify-App, wenn man auf das eigene Profil geht.

Hier sieht man, welcher Künstler häufig gehört wurde, was der beliebteste Song war und mehr. Es ist quasi ein „Mini Wrapped“ für euch. Die Daten werden jede Woche aktualisiert, da kommen die Statistik-Fans jetzt also voll auf ihre Kosten.