Chaos bei Rockstar: GTA 6 könnte sogar erst 2027 kommen

Rockstar hat das neue Grand Theft Auto offiziell verschoben und spricht jetzt von November 2026. Man reizt das Jahr also bis zum Ende aus und hofft, dass GTA 6 nächstes Jahr fertig wird. Doch auch dieses Datum sei alles andere als sicher.

Das Entwicklerstudio machte diese Woche nämlich negative Schlagzeilen, da es zahlreiche Entlassungen gab. Angeblich habe man wichtige Personen entlassen, die eine Gewerkschaft gründen wollten, was Rockstar jetzt offiziell dementierte.

Laut Rockstar haben die Verantwortlichen interne Details in einem öffentlichen Forum diskutiert, das sei der Grund für die zahlreichen Entlassungen. Derzeit steht Aussage gegen Aussage, was sich aber sicher noch in nächster Zeit klären wird.

In den letzten Stunden meldeten sich einige der mittlerweile ehemaligen Mitarbeiter von Rockstar zu Wort, unter anderem auch bei „GTAForums“, wo man von einem der Moderatoren als echt identifiziert wurde. Demnach sei auch das neue Datum für GTA 6 noch nicht sicher, vor allem nach den Entlassungen der letzten Tage.

GTA 6: Aussagen des Chefs ignorieren

Bei IGN betonte der Chef von Take-Two heute, dass er „sehr zuversichtlich“ beim neuen Datum ist, aber diese Aussage hat er schon häufiger getroffen und das Spiel wurde mehrmals verschoben. Die Aussage von Strauss Zelnick ist also nichts wert.

Das Muster von Red Dead Redemption 2 wiederholt sich jedenfalls, da gab es den gleichen Ablauf und es kam dann im Herbst 2018 auf den Markt. Ich glaube, dass der Herbst 2026 definitiv angepeilt ist, es ist die beste Jahreszeit für neue Spiele.

Doch es gibt sehr viel bei Rockstar Games zu klären und ich hoffe, dass Medien wie Bloomberg ihre Quellen kontaktieren und das Chaos auflösen. Sowas kann man ein Jahr vor einem so wichtigen Release nicht gebrauchen und sollte es stimmen und Rockstar so gehandelt haben, wird das sicher auch die Moral negativ beeinflussen.