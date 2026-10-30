Gaming

Star Wars ist wichtiger: Daher wurde BioWare geschlossen

Oliver Schwuchow
Von

EA ist jetzt ein privates Unternehmen und als gäbe es am neuen Besitzer nicht schon genug zu kritisieren, enttäuschte man viele auch noch direkt mit der ersten Amtshandlung: BioWare wird geschlossen. Und das neue Mass Effect kommt nicht.

Der Grund? Einige dachten, dass BioWare zu „woke“ wurde, andere, dass die Spiele zu „offen“ für die prüden Saudis sind. Doch der Grund ist simpler, es geht um Geld, wie immer, in der Marktwirtschaft sind Ideale sehr selten ein entscheidender Faktor.

Laut Bloomberg waren die Ausgaben bei EA zu hoch und man musste sich am Ende zwischen Battlefront 3 und Mass Effect 5 entscheiden. Und obwohl Mass Effect wohl schon 2028 fertig geworden wäre und viel Geld gekostet hat, entschied man sich für Star Wars. Ein Spiel, was bisher allerdings noch nicht in Entwicklung ist.

Das letzte Dragon Age kam zusätzlich schlechter als erhofft an und hat die Sache sicher leichter gemacht. Schade, ich hätte deutlich lieber Mass Effect 5 gesehen.

Unterhaltung · 30. Oktober 2026

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