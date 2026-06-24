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Steam Deck 2 kommt: Valve spricht über neue Handheld-Generation

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Valve arbeitet an einem Steam Deck 2, das ist kein Geheimnis und man spricht auch ganz offen über die zweite Handheld-Generation. Im Rahmen der Ankündigung der Steam Machine wollte IGN wissen, wie denn so der aktuelle Stand bei Valve ist.

Bei Valve sei man jetzt „schon weiter als beim letzten Gespräch“, so Pierre-Loup Griffais, man sei „definitiv auf einem guten Weg“. Doch es ist immer noch etwas zu früh für konkrete Details, die Steam Machine steht jetzt im Sommer im Fokus.

Wir arbeiten auf jeden Fall an unserer nächsten Generation. Darüber werden wir in den kommenden Jahren sicherlich noch sprechen, aber im Moment konzentrieren wir uns auf die Steam Machine.

Die „neuen Chips“, die gerade an den Start gehen, reichen für Valve immer noch nicht aus, um eine neue Generation zu rechtfertigen, so Griffais weiter. Klar, die Leistung ist ein Sprung nach vorne, aber die Effizienz sei noch nicht gut genug.

Laut Valve bieten sie „kein echtes Handheld-Erlebnis“ und sind eher für günstige Laptops geeignet, man will beim Steam Deck 2 keine Abstriche machen. Aber ich vermute, dass die lange Wartezeit noch einen ganz anderen Grund bei Valve hat.

Ein Steam Deck 2 wäre aktuell zu teuer

Man zögerte den Launch der Steam Machine hinaus und sie ist sehr teuer, beim aktuellen Steam Deck musste man den Preis auch massiv erhöhen. Da Valve keine Produkte subventioniert, wäre ein Steam Deck 2 derzeit also sicher zu teuer. Valve wollte die zweite Generation eigentlich schon viel früher auf den Markt bringen.

Aktuell macht 2028 die Runde in den Gerüchten und das klingt plausibel. Nicht, weil es nicht längst bessere Hardware gibt, sondern weil Valve hofft, dass sich die Speicherkrise bis dahin erholt hat. Das Steam Deck startet aktuell bei fast 800 Euro, ein Nachfolger würde derzeit sicher 1.000+ Euro kosten, das wäre zu teuer.

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24. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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