Subaru: Dieses Elektroauto geht neue Wege

Subaru hat im Rahmen der Japan Mobility Show 2025 ein neues Konzeptauto der STI-Reihe gezeigt, den Performance-E STI. Diesen hat Subaru vor wenigen Tagen bereits angeteasert und jetzt haben wir die ersten Bilder der elektrischen Studie.

Damit möchte Subaru neue Wege gehen und im Performancebereich mit einem elektrischen Antrieb unterwegs sein. Details zu einer möglichen Technik nannte die Marke jedoch nicht, hier ging es in erster Linie um das Design und die Botschaft.

Sieht doch gar nicht so schlecht aus, gefällt mir, darf Subaru gerne so bringen (falls die technischen Details stimmen). Bisher ist aber eben noch unklar, wo und wann (bzw. ob) der Performance-E STI in Serie gehen wird. Falls, dann wird das sicher noch eine Weile dauern, vor 2027 würde ich nicht mit dem Elektroauto rechnen.