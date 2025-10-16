Mobilität

Subaru teasert ein etwas anderes Elektroauto an

Subaru wird uns im Rahmen der Japan Mobility Show zwei neue Konzepte der STI-Reihe zeigen und dazu gehört ein neuer Verbrenner (Performance-B STI concept) und auch das erste Performance-Elektroauto (Performance-E STI concept).

Die Marke hat im Frühjahr betont, dass man auch wieder als sportlicher Hersteller in Europa wahrgenommen werden möchte und das in Zukunft vor allem elektrisch. In ein paar Tagen werden wir erfahren, wie sich Subaru diese Zukunft vorstellt.

Auf dem Beitragsbild sieht man übrigens den ersten Teaser für den elektrischen Sportwagen von Subaru, der sich doch spürbar von einem alten Konzept der Marke unterscheidet. So stellte sich Subaru die Elektro-Performance vor zwei Jahren vor:

Subaru Sport Mobility Concept Heck

Subaru Sport Mobility Concept Front

