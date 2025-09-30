Supercharger V4: Tesla startet mit ganz neuer Lade-Generation

Mobilität

Tesla Supercharger V4

Tesla kündigte letztes Jahr den Supercharger V4 für 2025 an und gab bekannt, dass man mit bis zu 500 kW laden kann. Außerdem gibt es einen neuen Aufbau und zwei Ladekabel an jedem Supercharger, bisher gab es immer nur ein Kabel.

Es hat ein paar Jahre gedauert, aber jetzt ist das erste „V4 Supercharger Cabinet“ ans Netz gegangen, man findet es in den USA in Redwood City. Bisher werden hier übrigens nur Teslas unterstützt, der V4-Support für andere Marken folgt in Q4.

Doch auch bei Tesla gibt es kein Elektroauto, welches diese Ladeleistung ausreizen kann, der Cybertruck kommt auf maximal 325 kW. Doch 500 kW haben auch den Vorteil, dass hier zwei Elektroautos gleichzeitig mit bis zu 250 kW laden können.

  1. Alex 👋
    sagt am

    1. Satz soll bis zu 500 kW heißen oder?

    Antworten

