SwitchBot-App in Deutschland entfernt: Übergangslösung per OneRobotics-App

Die SwitchBot-App ist im deutschen Apple App Store nicht mehr verfügbar und das Unternehmen stellt eine Übergangslösung bereit.

Seit kurzem ist die iOS-App des Smart-Home-Anbieters SwitchBot im deutschen App Store weder über die Suche auffindbar noch direkt aufrufbar.

Laut aktuellem Kenntnisstand sind Nutzer, die die App bereits installiert haben, nicht vom laufenden Betrieb betroffen. Einschränkungen im Alltag bestehen demnach bislang nicht. Lediglich Neuinstallationen und Updates sind von der Nichtverfügbarkeit betroffen.

Offizielle Gründe für die Entfernung nannte SwitchBot zunächst nicht. In einer späteren Stellungnahme teilte das Unternehmen laut eigenen Angaben mit, dass die App ohne vorherige Ankündigung aus dem deutschen App Store entfernt wurde und das Team bereits im aktiven Austausch mit Apple stehe, um die Ursache zu klären.

SwitchBot-App in Deutschland: Workaround über OneRobotics App

Als vorübergehende Lösung empfiehlt SwitchBot die Nutzung der alternativen App „OneRobotics“, die im App Store verfügbar ist. Bestehende SwitchBot-Konten funktionieren in beiden Apps nahtlos, ein erneutes Einrichten ist nicht erforderlich. Sobald die SwitchBot-App wieder verfügbar ist, soll der Wechsel zurück problemlos möglich sein.

Das ist aktuell bekannt:

SwitchBot-App im deutschen App Store nicht auffindbar

Bereits installierte Apps funktionieren weiterhin, Updates sind nicht möglich

Übergangslösung über die OneRobotics-App verfügbar

Offizielle Begründung für die Entfernung steht noch aus

Ich gehe weiterhin davon aus, dass es sich um ein temporäres Problem handelt, das zeitnah behoben wird. Sobald neue Informationen vorliegen, berichten wir entsprechend.