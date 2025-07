Tesla bestätigt: Das „günstige Elektroauto“ ist ein neues Model Y

Tesla wollte einst neue und günstige Modelle auf den Markt bringen, schon vor vielen Jahren träumte man von einem Modell für unter 25.000 Dollar. Doch das bezeichnete Elon Musk letztes Jahr als „sinnlos“, das Projekt wurde sogar schon Anfang 2024 gestrichen. Stattdessen fokussiert sich Tesla hier auf Robotaxis.

Tesla: Günstigeres Model Y kommt 2025

Doch es soll „günstigere“ Modelle von Tesla geben, das hat man immer wieder betont und es soll auch noch 2025 losgehen, auch das hat die Marke diese Woche wieder bestätigt. Jetzt hat man gegenüber Investoren die Katze aus dem Sack gelassen, denn es handelt sich dabei um eine günstigere Version des Model Y.

Wer die Gerüchte verfolgt, den wird das nicht überraschen, aber jetzt ist es von Elon Musk bestätigt. Das Problem, so der Tesla-Chef, sei der Geldbeutel von vielen Menschen. Sie wollen einen Tesla kaufen, doch dieser ist zu teuer. Details zum neuen Tesla Model Y nannte er nicht, aber die Produktion soll sehr bald anlaufen.

Das neue Tesla Model Y startet bei 44.900 Euro, mit Hinterradantrieb und kleinem Akku für 500 km Reichweite. Bei der Ausstattung wird man sicher hier und da ein paar Abstriche machen, aber am meisten kann man beim Akku sparen. Doch 500 km sind für dieses Auto ganz okay, so weit sollte man nicht nach unten gehen.

Es handelt sich hier immerhin nicht um einen Stadtflitzer und 400 km, nehmen wir das einfach mal als Wert, wären auf der Autobahn im Winter ganz schnell 200 km, das ist für einen großen SUV grenzwertig. Ein günstigeres Tesla Model 3 steht übrigens auch im Raum und soll später kommen, das ist bisher aber nicht bestätigt.

