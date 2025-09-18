Mobilität

Tesla geht zwei Kritikpunkte in Deutschland an

Tesla entfernte mit dem Model 3 den Blinkerhebel und das kam nicht gut an. Es gab zwar einige, die das noch irgendwie rechtfertigten, doch selbst harte Fans sahen den Schritt kritisch. Daher wurde er im neuen Tesla Model Y auch nicht entfernt.

Beim aktuellen Model 3 kann man diesen, wenn auch bisher noch nicht bei uns, jetzt sogar nachrüsten. Es deutet sich jetzt allerdings eine aktualisierte Version des Tesla Model 3 an, die nach Europa kommt und wieder einen Blinkerhebel besitzt.

Doch das ist noch nicht alles, denn auch die Frontkamera kommt zurück, das war bereits bei einer Zulassungsbehörde in China zu sehen. Diese zwei Dinge wurden durchaus stark bei Tesla kritisiert, mittlerweile hört man also besser auf Kritik.

Tesla bestätigt komplett neue Türgriffe

Tesla steht derzeit in der Kritik, weil die verbauten Türgriffe in den Autos nicht für jeden Fahrer intuitiv zu nutzen…

18. September 2025

