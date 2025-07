Tesla plant ein „letztes Auto für Fahrer“

Wenn es nach Elon Musk und Tesla geht, dann ist die Zukunft der Autos autonom und wir fahren nicht mehr selbst von A nach B. Doch das dauert noch eine Weile und vorher soll es noch mal ein echtes Highlight für die Fans der Marke geben.

Der Tesla Roadster, der eigentlich schon 2020 auf den Markt hätte kommen sollen und immer wieder verschoben wurde, existiert laut Lars Moravy weiterhin, so der Entwicklungschef von Tesla diese Woche bei X. Und er soll das „letzte und beste Auto für Fahrer“ werden. Tesla plant ein „fantastisches“ Elektroauto für Kunden.

Tesla Roadster: Das 10. Jubiläum rückt näher

Erst letzte Woche habe man Elon Musk einen Prototyp mit neuen Extras gezeigt und dieser sei „sehr aufgeregt“ gewesen. Die Ironie ist nur, dass der Chef von Tesla hoch und heilig versprach, dass der Roadster definitiv noch 2025 zu uns kommt.

Bisher sieht es aber nicht so aus, als ob Tesla in den nächsten Monaten bereit ist, aktuell hat man aber auch ganz andere Probleme und muss sich um die sinkende Nachfrage kümmern. Das günstige Tesla Model Y hat also logischerweise Priorität.

Ich bin gespannt, ob der Roadster überhaupt noch kommt. Vielleicht feiert man ja 2027 das 10. Jubiläum der Ankündigung mit einem Serienmodell, wer weiß. Und die andere Frage ist, ob der Roadster dann überhaupt noch etwas mit dem Roadster zu tun haben wird, den Tesla damals zeigte und ob die Angaben alle realisiert wurden.

Man sollte bei diesen Aussagen jedenfalls vorsichtig sein, denn wenn man bei Tesla eine Sache bei der Marke sagen kann: Vertraut nicht auf Ankündigungen. Bei Tesla sollte man erst dann ein Fazit ziehen, wenn man die Serienversion kaufen kann.

