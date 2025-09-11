The Last of Us Part 3: Naughty Dog bestätigt „unangekündigte Dinge“

Rund um Staffel 2 von The Last of Us bei HBO machte ein möglicher Part 3 von The Last of Us als Spiel für die PlayStation die Runde, denn Neil Druckmann, Chef des Entwicklerstudios Naughty Dog, war damals in sehr vielen Interviews unterwegs.

Jetzt hat es sich nach vielen Wochen erneut zu Wort gemeldet und verraten, dass „weitere Dinge in der Welt von The Last of Us geplant sind, die man bisher noch nicht offiziell angekündigt hat“ (er machte klar, dass es nicht um Serien/Filme geht.

Kommt The Last of Us Part 3?

Das Multiplayer-Projekt wurde eingestellt, darum dürfte es also nicht gehen. Bleibt noch der mögliche Part 3, den Neil Druckmann schon vor etwas mehr als einem Jahr in einer Doku andeutete. Und es ist bekannt, dass dafür Konzepte existieren.

Details wollte der Chef von Naughty Dog aber nicht nennen, immerhin wäre es dafür noch viel zu früh. Das nächste Projekt ist Intergalactic: The Heretic Prophet und das steht frühestens 2026 an, vermutlich kommt das Spiel sogar erst 2027.

Schaut man sich die Aussagen der letzten Monate und Jahre an, dann ist es doch recht eindeutig, dass Neil Druckmann eine Idee für The Last of Us Part 3 hat und das Spiel vermutlich in Planung ist. Ich rechne allerdings nicht vor der PS6 damit.