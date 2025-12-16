Fintech

Tomorrow passt Konditionen für Now-Konto an

Autor-Bild
Von
|
Tomorrow Bank Headerbild

Das Unternehmen Tomorrow ändert die Konditionen für das Kontomodell Now und führt neue Gebührenstrukturen ein.

Das Hamburger Finanzunternehmen Tomorrow hat laut eigener Mitteilung die Produktkonditionen für sein Girokonto Now überarbeitet. Zentrale Anpassung ist eine differenzierte Preisstruktur bei der Kontoführung, die sich künftig an Alter und Einkommen der Kunden orientiert. Die bisher kostenlose Kontoführung bleibt nur teilweise bestehen.

Neukunden können laut Tomorrow wählen, ob sie das Konto kostenlos oder gegen eine Gebühr von bis zu drei Euro führen, sofern sie ein monatliches Einkommen über 500 Euro nachweisen oder jünger als 21 Jahre sind.

Wer diese Voraussetzungen nicht erfüllt, zahlt künftig vier Euro im Monat. Damit wird das bisher einheitlich kostenfreie Modell stärker gestaffelt. Seit Kurzem gibt es zudem einen Schufa-Check bei der Kontoeröffnung.

Tomorrow bepreist Abhebungen in Nicht-Euro-Währungen

Auch bei Bargeldtransaktionen ändert sich das Preismodell. Ab sofort sind pro Monat nur noch eine Abhebung in Euro kostenlos, weitere kosten je Vorgang drei Euro.

Neu eingeführt wird außerdem eine Gebühr von zwei Prozent für alle Abhebungen in Nicht-Euro-Währungen. Zahlungen im Ausland bleiben laut Angaben von Tomorrow weiterhin ohne Zusatzkosten möglich, die Gebühr gilt ausschließlich für Bargeldabhebungen.

Tomorrow Now: Anpassungen im Überblick

  • Kontoführung: Neukunden zahlen zwischen 0 € und 3 €, wenn sie über 500 € Einkommen pro Monat haben oder unter 21 Jahre alt sind; sonst 4 € pro Monat.
  • Bargeldabhebungen in Euro: Eine kostenlose Abhebung pro Monat, danach 3 € je Abhebung.
  • Bargeldabhebungen in Nicht-Euro-Währungen: Neu 2 % Gebühr pro Abhebung.
  • Kartenzahlungen im Ausland: Weiterhin gebührenfrei, jedoch gilt die neue 2 %-Regel für Abhebungen außerhalb des Euro-Raums.

Ich sehe in den Anpassungen den Versuch, betriebliche Ausgaben transparenter zu gestalten, ohne die Kernkundschaft mit hohen Fixkosten abzuschrecken.

Zum Tomorrow Konto →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

ING startet Billig-Depot für junge Anleger – das steckt dahinter

Die ING Deutschland bietet jungen Anlegern mit dem neuen Direkt-Depot Young ab sofort günstige Konditionen für den Wertpapierhandel. Mit dem…

15. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Tomorrow passt Konditionen für Now-Konto an
Weitere Neuigkeiten
WhatsApp: Mitgliedslabels in Gruppen starten
in Dienste
Dm Drogerie
dm startet seine Versand-Apotheke
in Handel
Apple verzichtet beim iPhone Fold auf ein teures Premium-Feature
in Smartphones
Disney Plus Farbe Logo 2024 Neu
O2 erweitert sein Entertainment-Angebot um Disney+
in Telefónica
DR.SIM erweitert 5G-Angebot um flexible Laufzeiten
in Tarife
Unlimited Mobile erweitert flexible Tarifoptionen
in Tarife
Sky Wow Logo
Sky integriert WOW Filme & Serien in Prime Video
in News
Apple Watch Ultra 4 soll für 2026 geplant sein
in Wearables
Geld Bargeld Streik
So steht es um die Akzeptanz von Bargeld in Deutschland
in Handel
OnePlus plant ganz neue Smartphone-Kategorie
in Smartphones