Visa und Mastercard holen auf: Die Girocard gerät unter Druck

Die Girocard bleibt das wichtigste Kartenzahlungsverfahren im deutschen Einzelhandel, verliert aber Marktanteile an Visa und Mastercard.

Nach Zahlen der EHI-Jahreserhebung erreichte die Girocard 2025 im stationären Einzelhandel einen Umsatz von 204,7 Milliarden Euro. Ihr Anteil lag bei 40,5 Prozent und damit einen Prozentpunkt unter dem Vorjahreswert. Internationale Debitkarten von Visa und Mastercard legten dagegen um 2,5 Prozentpunkte auf 9,4 Prozent zu.

Girocard verliert Marktanteile: Händler fürchten höhere Kosten

Oliver Behrens, Leiter Zahlungssysteme und Mobilitätstechnologien bei der Deutschen Tamoil (HEM), beschäftigt sich in einem Beitrag für das Fachmagazin Sprit+ mit den Folgen dieser Entwicklung. Aus seiner Sicht hat die deutsche Kreditwirtschaft die Weiterentwicklung der Girocard teilweise verschlafen.

Besonders bei der internationalen Nutzbarkeit, beim Onlinebezahlen und bei der Integration in digitale Wallets hätten Visa und Mastercard Vorteile. Die Girocard sei dagegen lange stark auf den stationären Handel ausgerichtet gewesen. Das soll sich immerhin bald ändern.

Für Händler ist der Wandel allerdings nicht nur eine technische Frage. Behrens verweist auf die Kosten der Zahlungsabwicklung. Zwar seien auch die durchschnittlichen Autorisierungsgebühren der Girocard leicht gestiegen, die Entgelte internationaler Kartensysteme würden jedoch ebenfalls zunehmen.

Gebührenmix kann sich verschieben

Gerade Tankstellen mit hohen Transaktionsvolumina könnten dadurch finanziell stärker belastet werden. Wenn Kunden häufiger mit internationalen Debitkarten bezahlen, kann sich der Gebührenmix zulasten der Betreiber verschieben.

Behrens empfiehlt Händlern deshalb, ihre tatsächlichen Transaktionskosten regelmäßig auszuwerten und die verschiedenen Zahlungsverfahren miteinander zu vergleichen. Gleichzeitig fordert er bessere digitale Funktionen und transparentere Gebührenmodelle.

Für Verbraucher dürfte vor allem die unkomplizierte Nutzbarkeit entscheidend sein. Die Girocard ist weiterhin stark verbreitet, doch ihre Marktführerschaft allein garantiert keine dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit. Wenn Banken und Handel unterschiedliche Prioritäten setzen, könnten internationale Debitkarten weiter profitieren.

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